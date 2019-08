Que tal uma escapadinha de final de verão a Cuba?

Cuba é a maior ilha do Caribe! O país chama à atenção pela sua cultura rica e pela sua história. Descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, o país permaneceu sob domínio espanhol até 1898, quando foi negociado com os Estados Unidos, tornando-se independente quatro anos depois, o que não impediu a influência americana na economia e na política do país durante décadas, até que a Revolução Cubana comandada por Fidel Castro, pôs fim a ditadura de Fulgêncio Batista.

O domínio comunista de Fidel sobre a ilha levou ao embargo de produtos capitalistas, o que faz com que um passeio pelas ruas da capital, Havana, dê a impressão de que ainda estamos vivendo nos anos 50. Carros conhecidos como rabo de peixe (Cadillac’s) são vistos por todos os lados com construções históricas que vão do barroco ao neoclássico.

Cuba é um país incrível! Mergulhe nas milhares de histórias contadas pelos cubanos, curta um bom pub com músicos da velha guarda e, claro, mergulhe nas praias maravilhosas localizadas no coração do Caribe.

Todos os turistas devem ter um passaporte válido e um cartão de turista, tarjeta!

Havana:

Havana é a capital de Cuba, a cidade é também um dos centros urbanos mais ricos em cultura do mundo, um exemplo claro é o bairro histórico de Vieja Habana (Velha Havana) classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO, com mais de 900 monumentos, incluindo o Palácio Presidencial e a Catedral.

Varadero:

É uma estância balneária de Cuba, suas areias brancas e seu mar tranquilo é o cenário perfeito para fazer atividades como mergulho, snorkeling e mergulho com os golfinhos, uma das atrações mais procuradas da região.

