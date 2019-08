A Festa da Lua Cheia regressa para encerrar o Verão.

Inspirada nas grandes festas que acontecem anualmente nas praias da Tailândia, o terraço do Pestana CR7 recebe a 14 de Setembro em parceria com o Casino, a segunda edição da FULL MOON PARTY da Madeira.

23H - 04H

Michael C + Hernandez + Nelson Caires + Jose Pereira (On The Drums) + Performers

Dress Code: Camisa ou Camisola Branca

Consumo Mínimo Obrigatório de 6€

Vamos celebrar a música, a dança e os amigos em noite de Lua Cheia?