Delicie-se com as nossas deliciosas refeições!

Se procura um local onde possa comer peixe sempre fresco e carnes de qualidade, tem mesmo que passar pela Marisqueira Tropicana, na Zona Velha da cidade! Aqui, qualidade, frescura e sabor estão presentes nos mais variados pratos, quer de peixe, quer de carne e qualquer uma destas refeições pode ser acompanhada de perto, por si, no pátio do nosso restaurante, na nossa zona de churrasco ao vivo!

Servimos diariamente pratos de peixe fresco, de captura na Região, comprado todos os dias pelo nosso proprietário, o Sr Ruel, bem como marisco vivo: Lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira. Também servimos lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe, cataplanas de marisco e pudim caseiro de maracujá.

É claro que, como bons apreciadores da gastronomia regional, fazemos espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá, que pode sempre acompanhar com um bolo do caco e um dos vinhos de referência da nossa garrafeira. Para sobremesa, sugerimos um delicioso pudim de maracujá!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/