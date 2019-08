Antiga torre e sala de controlo do aeroporto de Santa Maria vai receber museu

A antiga torre e sala de controlo do aeroporto de Santa Maria, nos Açores, vai ser reabilitada para ser instalado um museu dedicado à história daquela infraestrutura aeroportuária, anunciou hoje o Governo dos Açores.

Segundo uma nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) do executivo regional socialista, o anúncio de procedimento concursal foi hoje publicado em Jornal Oficial e a obra terá um prazo de execução de oito meses, sendo o preço base da empreitada de 342 mil euros.

“O concurso público lançado através da Direcção Regional da Cultura, na tutela da Secretaria Regional da Educação e Cultura, tem como objectivo a reabilitação da antiga torre e sala de controlo, onde será instalado o museu dedicado à história do Aeroporto de Santa Maria”, acrescenta a nota.

Segundo o Governo açoriano, a requalificação do espaço “mantém as principais características arquitectónicas do imóvel, forma, materiais e mobiliário, no sentido de remeter o visitante para o ‘modus operandi’ dos anos de funcionamento da antiga torre do aeroporto enquanto ponto estratégico de apoio à Base Aérea da Lajes, na ilha Terceira, aquando da II Guerra Mundial”.

Assim, “a intervenção tem como pressuposto o mínimo de alterações e envolve a recuperação dos elementos estruturais interiores e exteriores de madeira ou sua substituição, conforme o estado de degradação”.

Será ainda realizada “a substituição dos envidraçados, tetos e pavimentos, reparação das paredes, pinturas, substituição da cobertura, reformulação da instalação eléctrica, rede de águas e esgotos”.

O aeroporto de Santa Maria foi construído nos anos finais da Segunda Guerra Mundial pelas forças militares norte-americanas.