China evita confirmar possível cimeira entre Xi, Trump e Putin

A China evitou hoje confirmar a possibilidade de uma cimeira entre os presidentes chinês, Xi Jinping, norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, durante a reunião de líderes da APEC, em novembro, em Shenzhen.

"Sobre a questão que menciona, neste momento não tenho informações que possa fornecer", afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, questionado sobre uma eventual reunião tripartida.

Guo acrescentou que a China, enquanto anfitriã da reunião de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) deste ano, está disposta a trabalhar com todas as partes para contribuir para o sucesso do encontro e para o crescimento económico da região Ásia-Pacífico e do mundo.

O Kremlin informou na terça-feira que Putin e Xi abordaram a possibilidade de um encontro com Trump durante uma reunião que mantiveram no Quirguistão, onde ambos participaram na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCX).

O assessor da Presidência russa Yuri Ushakov explicou que Xi referiu que Trump participaria "com toda a probabilidade" na reunião da APEC e que Putin também tinha sido convidado.

"Se tudo decorrer como previsto, poderá ser organizada uma reunião a três" ou, pelo menos, "haverá reuniões com cada um deles", afirmou Ushakov à televisão pública russa.

A reunião de líderes da APEC realiza-se em Shenzhen, no sul da China, em 18 e 19 de novembro.