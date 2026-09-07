PSD diz que moção caiu "de Marte aos trambolhões" e MAI já deu "todas as explicações"

O líder parlamentar do PSD considerou hoje que a moção de censura do Chega ao Governo é "deslocada da realidade e caiu de Marte aos trambolhões", considerando que o ministro Luís Neves já deu "todas as explicações".

No final da primeira reunião da bancada do PSD após as férias parlamentares, Hugo Soares foi questionado se o chumbo anunciado desta moção poderá funcionar como um reforço da confiança, mas não quis abrir a estratégia para o debate de terça-feira.

"Esta é uma moção de censura completamente deslocada da realidade, uma espécie de moção de censura que caiu de Marte aos trambolhões com o único propósito de manter o deputado André Ventura na agenda mediática", acusou, enumerando as várias entrevistas dadas pelo líder do Chega nas últimas semanas.

Pelo contrário, preferiu destacar a subida do 'rating' da República, os dados da descida do desemprego e a subida do crescimento acima da zona euro.

"Um país onde os impostos descem e os salários aumentam está a discutir a possível queda - que não acontecerá do Governo. O deputado André Ventura é o deputado do caos, da instabilidade e das televisões, já agora", acusou.

Já questionado sobre a audição do ministro da Administração Interna na terça-feira de manhã, Hugo Soares disse esperar que Luís Neves possa falar sobre o reforço do controlo de fronteiras nos aeroportos ou no combate aos incêndios deste verão.

"É isso que espero que seja a audição do ministro da inspeção interna, porque, no mais, todas as explicações ele já deu: o que temos é um problema, uns querem ouvir, outros não querem.", afirmou.

Sobre as prioridades para a próxima sessão legislativa, Hugo Soares remeteu para uma futura reunião da bancada na próxima semana, dizendo que hoje não se falou nem do Orçamento do Estado para 2027 nem da futura revisão constitucional.

"Aquilo que eu peço aos deputados é sempre o mesmo, proximidade e foco naquilo que verdadeiramente interessa. E o que verdadeiramente interessa aos portugueses não é o jogo partidário, o que interessa aos portugueses é a resolução dos problemas que afetam as suas vidas", disse.

A Assembleia da República debate e vota na terça-feira a moção de censura do Chega ao Governo, centrada na manutenção no Governo do ministro da Administração Interna Luís Neves e que tem chumbo garantido.

Para ser aprovada - o que implicaria a demissão do Governo -, a moção de censura teria de ter o voto favorável de 116 deputados, hipótese já afastada, uma vez que o PS anunciou que votará contra ou vai abster-se.