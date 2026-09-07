Presidente da Câmara do Porto decreta dois dias de luto municipal pela morte de Nuno Cardoso

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, decretou hoje dois dias de luto municipal, na terça e na quarta-feira, pela morte do ex-presidente desta autarquia Nuno Cardoso, de acordo com um despacho a que a Lusa teve acesso.

"Como expressão de uma justa homenagem, entendi decretar dois dias de Luto Municipal, nos dias 08 e 09 de setembro de 2026, e manifestar profundo pesar e grande tristeza pelo falecimento do Engenheiro Nuno Cardoso, dirigindo a todos a nossa solidariedade", pode ler-se no documento assinado por Pedro Duarte.

No mesmo despacho, o autarca explica que, "por impossibilidade de reunir extraordinariamente a câmara municipal", o despacho foi assinado hoje e será submetido a ratificação na terça-feira, dia em que o executivo municipal se reúne.

Pedro Duarte recordou o percurso de Nuno Cardoso, relembrando como a cidade do Porto viveu, durante o seu mandato, "um período de profunda transformação", como o desenvolvimento das obras do Metro, a Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, "num ciclo marcado por importantes intervenções urbanas e infraestruturais".

Nuno Cardoso morreu hoje de madrugada no Hospital de Santo António, no Porto, confirmou hoje à Lusa fonte próxima do ex-autarca, que liderou a cidade entre 1999 e 2002.

Engenheiro de profissão, Nuno Cardoso chegou a presidente de câmara ao substituir Fernando Gomes, que tinha sido eleito pelo PS e saiu para o Governo, e encabeçou várias pastas determinantes para a cidade, incluindo a Porto 2001 -- Capital Europeia da Cultura e a Metro do Porto.

Nuno Cardoso, nascido no Peso da Régua, no distrito de Vila Real, foi também professor universitário na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e presidente da Águas do Douro e Paiva.

Em 2025 foi candidato, de novo, à presidência do município, conseguindo 2.190 votos, tendo tentado também em 2013.