Noite Internacional dos Morcegos leva escuta de ultrassons ao Garajau

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) promove, no próximo sábado, 29 de Agosto, a Noite Internacional dos Morcegos, numa iniciativa que pretende aproximar a população da biodiversidade da Madeira. A actividade terá início às 21 horas, no Miradouro do Cristo Rei, no Garajau, e inclui uma sessão de escuta dos ultrassons emitidos por estes mamíferos.

A iniciativa, realizada em colaboração com a empresa Madeira Fauna & Flora, integra-se numa acção que decorre anualmente em vários países europeus e propõe uma noite dedicada à descoberta dos morcegos que habitam os ecossistemas da Região.

Ao longo da actividade, os participantes poderão conhecer melhor a biologia, os habitats e a importância ecológica destes animais, nomeadamente o seu papel no controlo natural das populações de insectos.

Um dos momentos da noite será a escuta dos ultrassons emitidos pelos morcegos, através de equipamento especializado. A utilização destes aparelhos permitirá detectar vocalizações que, na sua maioria, não são perceptíveis pelo ouvido humano e acompanhar a actividade nocturna destes animais.

Os morcegos são os únicos mamíferos com capacidade de voo activo e desempenham uma função relevante no equilíbrio dos ecossistemas. Apesar disso, continuam associados a mitos e ideias preconcebidas que podem contribuir para uma percepção negativa e dificultar os esforços de conservação.

A iniciativa pretende, por isso, promover um conhecimento mais informado sobre estes animais e sensibilizar para a importância da preservação das espécies e dos habitats de que dependem.

A actividade enquadra-se ainda no trabalho desenvolvido pela Região Autónoma da Madeira no âmbito do EUROBATS – Acordo sobre a Conservação de Populações de Morcegos Europeus, instrumento internacional que estabelece compromissos para a protecção destas espécies e dos seus habitats.

O IFCN considera a participação na Noite Internacional dos Morcegos uma oportunidade para levar a conservação da natureza para junto da população, através de uma actividade de carácter educativo que permite conhecer uma parte da biodiversidade regional que, por ter actividade predominantemente nocturna, permanece pouco observada.