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Casos do dia

Dois jovens intoxicados pelo álcool na Avenida do Infante

Rapaz e rapariga, na casa dos 20 anos, foram levados ao hospital

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Dois jovens, um rapaz e uma rapariga, ambos na casa dos 20 anos, foram socorridos esta madrugada na sequência de intoxicações alcoólicas, na Avenida do Infante, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados cerca das 04h00 para prestar assistência aos dois jovens, que acabaram por ser transportados para o hospital.

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