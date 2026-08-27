Onze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo face à chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)colocou hoje 11 distritos sob aviso amarelo devido à chuva, que será localmente forte, queda de granizo, trovoada e vento forte.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Porto, Aveiro, Leiria e Coimbra vão estar sob aviso amarelo até às 15:00 devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente sob a forma de granizo.

Os mesmos 11 distritos vão estar também sob aviso amarelo devido às condições favoráveis para a ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, como trovoada, precipitação localmente forte, com acumulação entre 10 a 20 milímetros em uma hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas de vento entre 70 e 90 quilómetros por hora.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros, por vezes fortes no Norte e Centro, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, assim como uma pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar hoje entre os 9 graus Celsius (Guarda) e os 17 (Faro) e as máximas entre os 15 graus (Guarda) e os 25 graus (Setúbal)