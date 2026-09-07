IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo até às 21h00 de hoje devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos de Portugal continental, até às 21h00 de hoje.

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, num comunicado, devido aos "valores elevados da temperatura máxima".

O IPMA colocou também a costa sul da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09h00 de hoje e as 18h00 de amanhã, 8 de Setembro.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado no litoral Norte e Centro, vento fraco ou moderado e pequena descida da temperatura mínima no interior e pequena subida no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Braga) e os 24 (Faro) e as máximas entre os 25 (Aveiro, Porto, Viana do Castelo) e os 39 (Évora).

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado de nordeste, possibilidade de poeiras em suspensão e pequena subida de temperatura.

As temperaturas vão variar entre os 22 e os 29 graus no Funchal e os 22 e os 27 graus no Porto Santo.

Dezanove concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

Dezanove concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas vão manter-se elevadas, segundo o IPMA.

Por causa do calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo máximo de incêndio os concelhos de Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Figueiró dos Vinhos (Guarda), Tomar, Sardoal, Mação (Santarém), Nisa, Gavião, Castelo de Vide, Portalegre, Marvão (Portalegre), Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

Também mais de 80 concelhos os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.