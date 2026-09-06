Flamengo de Leonardo Jardim sobe a líder provisório e pressiona Palmeiras

O Flamengo, de Leonardo Jardim, ganhou hoje ao Remo por 1-0 e ascendeu, à condição, à liderança do campeonato brasileiro de futebol, aguardando pelo desfecho da visita do Palmeiras de Abel Ferreira esta noite ao Botafogo.

Em casa do penúltimo classificado, à 26.ª jornada, o Flamengo foi muito dominador, mas ficou-se por magro 1-0, com tento do ex-Gil Vicente Samuel Lino, aos 65 minutos.

O Flamengo subiu ao comando, com 54 pontos, mais dois pontos do que o Palmeiras, que esta madrugada pode recuperar o primeiro lugar.

Já o Cruzeiro, do treinador português Artur Jorge, superou o Atlético Paranaense, por 3-1, e manteve a sexta posição, enquanto o seu rival continua em terceiro.

Matheus Pereira, aos 30 minutos, adiantou os anfitriões, mas João Cruz igualaria aos 45+1, com o antigo jogador do Sporting a falhar um penálti, aos 45+8, que impediu a equipa da casa de regressar ao comando do marcador.

O argentino Lucas Romero, aos 71, recolocou o Cruzeiro na liderança e Kaio Junior, aos 82, de penálti, sentenciou o desafio.

A meio da semana, o Cruzeiro tinha sido eliminado da Taça do Brasil, nos oitavos de final, ante o Atlético Mineiro, uma semana após cair na Taça Libertadores, frente ao Flamengo.