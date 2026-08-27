Novo balanço provisório de 289 mortos

As autoridades do Nepal elevaram hoje para 289 mortos o balanço provisório da enxurrada gigantesca e devastadora ocorrida na quarta-feira no norte do país, na fronteira com a China.

Os números de vítimas mortais têm sido atualizados com muita frequência e já hoje tinham mudado de 180 para 270 e, agora, para 289.

Um porta-voz da polícia nepalesa, Abhi Narayan Kafle, confirmou à agência de notícias espanhola EFE o mais recente balanço e disse que as autoridades resgataram com vida 445 pessoas nas últimas horas, entre as quais 27 estrangeiros.

As autoridades chinesas anunciaram três mortos no território do Tibete, elevando o balanço provisório total da catástrofe para pelo menos 292 mortos e mais de 1.300 desaparecidos, incluindo dois portugueses.