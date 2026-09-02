Praia Formosa terá reforço provisório no passeio marítimo

As Sociedades de Desenvolvimento vão avançar, nos próximos dias, com uma intervenção de reforço no Passeio Marítimo da Praia Formosa – Socorridos, no trecho junto aos Cimentos Madeira, depois de terem sido identificados sinais de cedência do pavimento, informou hoje a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

A intervenção, de carácter preventivo e transitório, pretende reduzir os riscos associados a um eventual colapso do pavimento suspenso e criar condições para que o troço possa ser reaberto em segurança. A obra deverá ter uma duração aproximada de três semanas. O trecho em causa, identificado como Trecho 3, encontra-se encerrado preventivamente desde que foram detectados sinais de instabilidade. A decisão foi tomada pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, em articulação com a Protecção Civil e a Polícia Marítima, tendo como prioridade a salvaguarda da segurança dos utilizadores do passeio marítimo.

Passadiço da Praia Formosa encerrado preventivamente O passadiço que liga a Praia Formosa aos Socorridos encontra-se encerrado à circulação pedonal por motivos de prevenção.

Na sequência do encerramento, foi realizada uma avaliação técnica às condições de estabilidade da estrutura, com a colaboração do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC). A análise permitiu aprofundar o conhecimento sobre o estado estrutural do passadiço e identificar as medidas necessárias para minimizar os riscos existentes.

Com base nessa avaliação, os serviços técnicos das Sociedades de Desenvolvimento iniciaram contactos com empresas especializadas para a apresentação de propostas destinadas à execução de um reforço imediato do tabuleiro no trecho afectado.

Segundo Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, a actuação adoptada pretende demonstrar uma estratégia assente na prevenção, na avaliação técnica e na intervenção faseada. “Desde o momento em que foi identificada uma possível situação de risco, foram desencadeadas as diligências necessárias para proteger os utilizadores, avaliar tecnicamente a estrutura e preparar uma solução de reforço”, afirmou a tutela, acrescentando que o objectivo é permitir a utilização do espaço assim que estejam reunidas as condições necessárias de segurança.

O reforço que será agora executado constitui uma solução transitória integrada numa estratégia mais abrangente para a requalificação e reforço das condições de segurança da Promenade Praia Formosa – Socorridos.

De acordo com as Sociedades de Desenvolvimento, já estão em curso os procedimentos relativos a uma segunda fase de intervenção, que terá como objectivo uma reabilitação mais profunda e o reforço das condições de segurança do passeio marítimo. Esta intervenção representa um investimento estimado em 3,3 milhões de euros.

Está ainda prevista uma terceira fase, destinada a intervir nas áreas que não sejam abrangidas pelas duas primeiras intervenções, permitindo completar, de forma progressiva e integrada, a reabilitação e valorização de todo o Passeio Marítimo da Praia Formosa – Socorridos.

As Sociedades de Desenvolvimento sublinham que a actuação pretende assegurar a manutenção dos espaços sob a sua responsabilidade, privilegiando uma intervenção articulada com as entidades competentes e sustentada em avaliações técnicas, com a segurança dos cidadãos como prioridade