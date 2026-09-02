Cabo Verde regista 177 casos acumulados de covid-19 desde o início do ano, com maior concentração na capital do país, anunciou hoje o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), que recomenda medidas de prevenção.

"Nas últimas semanas, tem-se registado um aumento da deteção de casos de covid-19 no país, com maior concentração na ilha de Santiago", anunciou o INSP.

Perante esta situação, o instituto recomendou a adoção de medidas de prevenção, sobretudo em espaços fechados, pouco ventilados ou com grande concentração de pessoas.

O INSP aconselha ainda as pessoas que apresentem sintomas respiratórios a evitar o contacto próximo com outras pessoas e a reforçar os cuidados para reduzir o risco de transmissão.

Segundo os dados disponíveis no 'site' oficial do INSP, atualizados hoje, a ilha de Santiago concentra a maioria dos casos.

A cidade da Praia apresenta o maior número de registos (82), seguida dos concelhos de Santa Catarina, (30), São Domingos (25), São Lourenço dos Órgãos (16), São Miguel (11), e Santa Cruz (três).

Fora de Santiago, a ilha de São Vicente contabiliza oito casos, enquanto Fogo regista um caso, no concelho dos Mosteiros, e São Nicolau um, no concelho da Ribeira Brava.

Em fevereiro de 2025, especialistas em saúde afirmaram à Lusa que Cabo Verde dispõe de melhores laboratórios e de maior capacidade para enfrentar doenças, por ocasião dos cinco anos da chegada da covid-19 a África.

"Foi possível instalar, rapidamente, laboratórios de alta tecnologia" no país, expandir outros, ligados à virologia, e "implementar uma unidade de sequenciação genómica", que permite vigiar novas ameaças, afirmou na altura a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima.

Estas melhorias permitem ao arquipélago diagnosticar doenças virais sem necessidade de enviar amostras para o exterior, o que representa um avanço face à situação anterior à pandemia.

O primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde foi confirmado em 19 de março de 2020, num turista britânico.

Segundo dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde registou, no total, 64.109 casos de covid-19 e 414 óbitos.