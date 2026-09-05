Cabo submarino entre Portugal e Marrocos só com financiamento privado ou da UE

A construção de um cabo elétrico submarino entre Portugal e Marrocos é uma possibilidade, mas só avançará com financiamento de privados ou da União Europeia, garantiu hoje a ministra do Ambiente.

"O que ficou combinado entre mim e a ministra [da Energia de Marrocos] é que avançaríamos se houvesse interesse de privados ou a ajuda da União Europeia", afirmou a governante aos jornalistas em Castro Verde, antes da inauguração de um festival nesta localidade do distrito de Beja.

Segundo adiantou hoje o "Jornal Económico", o projeto de uma 'autoestrada de eletricidade submarina' entre Portugal e Marrocos está a criar preocupações em Espanha.

Questionada sobre esta matéria, a ministra do Ambiente e Energia disse que a possibilidade de ser construído esse cabo "ainda é uma conversa" com a sua homóloga marroquina.

Ainda assim, Maria da Graça Carvalho reconheceu a necessidade de Portugal ter uma alternativa energética para situações como o 'apagão' registado em abril do ano passado.

"Temos um mercado elétrico ibérico com Espanha, mas quando há um apagão, como houve, tivemos que recomeçar sozinhos", lembrou.

Por isso, continuou, existe a possibilidade de se avançar com um cabo elétrico submarino com ligação a Marrocos.

"Estamos a fazer os cálculos, é um projeto dispendioso e a vantagem principal é o recomeçar no caso de um apagão", indicou, lembrando que os cálculos realizados "há alguns anos" apontavam para um investimento a rondar "os mil milhões de euros".

Por isso, concluiu, "o que ficou combinado entre mim e a ministra [da Energia de Marrocos] é que avançaríamos se houvesse interesse ou de privados ou a ajuda da União Europeia".