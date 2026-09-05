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Mergulhadores em formação nos Reis Magos

Acção decorre esta manhã no Caniço

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foto Arquivo

Dez elementos da equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses participam, ao longo da manhã deste sábado, numa acção de formação na praia dos Reis Magos, no Caniço.

A iniciativa decorre no âmbito da preparação e aperfeiçoamento das técnicas de intervenção da equipa de mergulhadores.

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