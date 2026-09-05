Mergulhadores em formação nos Reis Magos
Acção decorre esta manhã no Caniço
Dez elementos da equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses participam, ao longo da manhã deste sábado, numa acção de formação na praia dos Reis Magos, no Caniço.
A iniciativa decorre no âmbito da preparação e aperfeiçoamento das técnicas de intervenção da equipa de mergulhadores.
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