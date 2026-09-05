Madeirense Décio Faustino integrou arbitragem dos Jogos do Mediterrâneo

O madeirense Décio Faustino tem estado em destaque no ténis-de-mesa internacional, sendo que mais recentemente integrou a equipa de arbitragem dos Jogos do Mediterrâneo, tendo sido escolhido para arbitrar uma final.

Entretanto, entre os dias 4 e 6 de Setembro participa na International Referee and Gold Badge Conference. O encontro reúne representantes da arbitragem internacional para debater temas relacionados com o presente e o futuro do ténis-de-mesa. Entre os participantes portugueses estiveram Carlos Silva, Décio Faustino, Júlio Nepomuceno e a árbitra Gold Badge Celeste Araújo.



Durante esta conferência, os quatro portugueses foram avaliados no Advanced Rules Examination (ARE), tendo todos obtido resultados positivos.

"O percurso das últimas semanas traduz, assim, um momento particularmente significativo na carreira de Décio Faustino: juiz-árbitro em Berlim, árbitro em Taranto, onde chegou a uma final, e aprovação no Advanced Rules Examination em Copenhaga", aponta nota à imprensa.