Novo rei da Noruega homenageia o pai enquanto dezenas de milhares choram a morte de Haroldo V

O Rei Haakon VIII da Noruega dedicou hoje o seu primeiro discurso enquanto monarca ao pai, Haroldo V, que morreu na sexta-feira, aos 89 anos, recordando-o como um pai afetuoso e um monarca dedicado.

"Estamos de luto. Ao mesmo tempo, é reconfortante e dá-nos força saber que tantos partilham este luto connosco", afirmou o novo Rei da Noruega, vestido de preto, num discurso transmitido em direto pela televisão pública NRK.

Após a morte de Haroldo V, na manhã de sexta-feira, o então príncipe herdeiro tornou-se imediatamente o Rei Haakon VIII.

O novo monarca agradeceu as inúmeras manifestações de carinho e recordou o pai e marido afetuoso que Haroldo V tinha sido.

Dezenas de milhares de pessoas prestaram homenagem ao falecido monarca, deixando flores e cartões de condolências junto ao Palácio Real, em Oslo, onde o caixão chegou na sexta-feira à noite, vindo do hospital.

Por todo o país, igrejas e câmaras municipais abriram especialmente as portas para que as pessoas pudessem acender velas e deixar mensagens em livros de condolências.

"Foi uma experiência intensa e comovente ver a Praça do Palácio cheia de pessoas, flores, mensagens de condolências e velas. Muito obrigado", afirmou Haakon VIII, de 53 anos, sentado junto a uma secretária de madeira, ao lado de um retrato do pai e de duas velas brancas.

"Enquanto Rei, o meu pai representou a Noruega e o povo norueguês com orgulho e alegria, nas visitas por todo o país, nos eventos aqui no Palácio Real e no trabalho que desenvolveu em representação da Noruega em todo o mundo", afirmou Haakon.

"Vou sentir a sua falta. Vou sentir falta do seu riso. Da forma afável como lidava com as pessoas e com as situações", acrescentou, contendo as lágrimas, antes de prometer dar tudo pelo país enquanto novo Rei.

"E isso significa, em última instância, estar disposto a arriscar tudo, até a própria vida, pela liberdade e independência da Noruega", acrescentou.

Haakon VIII adotou o lema "Tudo pela Noruega", que remonta ao seu bisavô. A sua mulher tornou-se a Rainha Mette-Marit, enquanto a filha mais velha, Ingrid Alexandra, passou a ser princesa herdeira e primeira na linha de sucessão ao trono.

Hoje, o novo monarca e a princesa herdeira Ingrid Alexandra receberam no palácio o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e o bispo presidente da Igreja da Noruega, junto do local onde se encontrava o caixão de Haroldo V, informou o Palácio Real em comunicado.

Na manhã de domingo, a Igreja da Noruega realizará cerimónias em memória do monarca em todo o país. A família real deverá participar na celebração na Igreja de Asker, a sudoeste de Oslo, indicou ainda o Palácio Real.

Ainda não foi marcada uma data para o funeral, mas o país encontra-se oficialmente de luto e algumas pessoas decidiram adiar celebrações, como casamentos e batizados, até ao fim do período de luto, segundo a estação pública norueguesa NRK.

A monarquia norueguesa tem raízes antigas, remontando ao Rei Haroldo Cabelo Belo, no século IX. Quando a Noruega recuperou a independência da Suécia, em 1905, três quartos dos eleitores aprovaram, num plebiscito nacional, o restabelecimento da monarquia.

Atualmente, o papel do monarca é sobretudo simbólico, uma vez que o poder político pertence a um parlamento eleito. Ainda assim, a família real continua a ter grande projeção pública e desempenha um papel na promoção internacional do país.