Bombeiros mergulhadores procuram recolher tartaruga ferida na praia dos Reis Magos

Uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses tem participado, ao longo da manhã desta quinta-feira, numa operação de resgate de uma tartaruga na praia dos Reis Magos, no Caniço.

O animal, que aparentemente encontra-se ferido, tem sido avistado nos últimos dias e está a ser monitorizado por pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Esta manhã, a tartaruga foi avistada na zona dos Reis Magos e os Bombeiros de Santa Cruz chegaram a ser chamados ao local. Depois de informado o IFCN, esta entidade solicitou a colaboração dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que destacou uma equipa de mergulhadores, com quatro elementos. Antes, esta equipa recebeu algumas orientações de técnicos da Estação de Biologia Marinha do Funchal, sobre a melhor forma de lidar com um exemplar desta espécie.