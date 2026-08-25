São Vicente ao som do fado de Raquel Tavares

Raquel Tavares levou, esta noite, o fado às Festas de São Vicente, num concerto que juntou diferentes gerações e manteve o recinto em ambiente de festa.

Uma das vozes mais reconhecidas do fado contemporâneo português, a fadista foi o nome central da noite no palco principal, onde apresentou um espectáculo marcado pela tradição musical portuguesa e pela proximidade com o público.

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Antes, os Live Brisk Band animaram o recinto com um repertório variado e muita energia em palco, criando o ambiente para o concerto de Raquel Tavares.