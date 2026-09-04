Reino Unido e França a "moldar juntos" a Europa é o plano do líder da extrema-direita francesa

O presidente do partido francês de extrema-direita União Nacional, Jordan Bardella, afirmou hoje que o Reino Unido e França "irão moldar juntos o futuro" da Europa, durante uma intervenção no congresso do Partido Reformista britânico (Reform UK).

Bardella garantiu que, se o seu partido, atualmente liderado no parlamento francês pela candidata presidencial Marine Le Pen, vencer as eleições presidenciais em 2027, fará tudo o que estiver ao seu alcance para travar a imigração irregular do seu país para o território britânico, uma promessa que suscitou os aplausos dos delegados.

Jordan Bardella, cujo partido lidera as intenções de voto em França, é o convidado principal no congresso nacional do Reform UK, força política liderada pelo populista de direita Nigel Farage.

O congresso arrancou na quinta-feira no Centro Nacional de Exposições (NEC, em inglês), nos arredores de Birmingham (centro de Inglaterra), e termina no sábado.

O político francês afirmou que Nigel Farage e o seu partido Reform UK devolveram "o bom senso" à política britânica e sustentou que, quando isso acontece, "o poder estabelecido treme".

Após o discurso, Bardella e Farage assinaram um acordo que compromete as duas formações a combater em conjunto a imigração ilegal, caso cheguem ao poder, e exibiram uma cópia gigante do documento no palco.

O congresso em Birmingham, o maior da história do partido populista de direita radical, fundado em 2018 inicialmente como Partido do Brexit, decorre ensombrado por alegações de financiamento irregular, que levaram dois funcionários a demitirem-se.