Homem ateia fogo a papéis no Beco da Garagem
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, ontem à noite, para uma ocorrência no Beco da Garagem, no Funchal, depois de ter sido dado o alerta para um incêndio.
A ocorrência foi registada cerca das 21 horas e, quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram que se tratava de um homem que tinha ateado fogo a alguns papéis.
A situação acabou por não justificar a intervenção dos operacionais.
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