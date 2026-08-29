Homem ateia fogo a papéis no Beco da Garagem

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, ontem à noite, para uma ocorrência no Beco da Garagem, no Funchal, depois de ter sido dado o alerta para um incêndio.

A ocorrência foi registada cerca das 21 horas e, quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram que se tratava de um homem que tinha ateado fogo a alguns papéis.

A situação acabou por não justificar a intervenção dos operacionais.