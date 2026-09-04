Gasóleo atinge preço recorde nos Estados Unidos da América

O preço do gasóleo nos Estados Unidos atingiu hoje um novo recorde de 5,85 dólares (cerca de cinco euros) por galão (3,8 litros), superando o máximo registado em 2022, segundo dados da Associação Automóvel Americana (AAA).

O novo máximo surge num contexto de forte subida dos preços da energia desde que os Estados Unidos desencadearam uma guerra contra o Irão, com Teerão a retaliar, nomeadamente, através do bloqueio do estreito de Ormuz, uma importante rota marítima para o transporte de hidrocarbonetos.

Embora tenham recuado face ao pico registado no início de abril, no auge do conflito, os preços do petróleo voltaram a subir progressivamente nas últimas semanas, com o barril de referência nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI), a ultrapassar os 90 dólares.

As preocupações centram-se sobretudo na capacidade de refinação, uma vez que os produtos refinados permanecem bloqueados no Golfo Pérsico, onde se concentra uma parte significativa da produção e onde algumas refinarias foram alvo de ataques com mísseis.

Em paralelo, os ataques ucranianos contra refinarias russas reduziram a produção de produtos refinados naquela região, contribuindo para diminuir ainda mais a disponibilidade.

Também o preço da gasolina comum nos Estados Unidos voltou a subir, situando-se em 4,15 dólares por galão, embora permaneça abaixo do recorde de 5,05 dólares atingido em 2022, segundo a AAA.

A evolução do gasóleo assume particular importância para a economia norte-americana, dado que 75% do consumo deste combustível corresponde ao setor dos transportes e 14% à indústria e agricultura, enquanto o consumo das famílias é comparativamente reduzido, de acordo com dados da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA).

Os transportes e a indústria enfrentam já um forte aumento dos custos, situação assinalada na quarta-feira pela Reserva Federal norte-americana (Fed), na sua análise periódica às condições económicas do país.

A subida dos custos da energia ocorre num contexto de inflação persistente nos Estados Unidos, que se situou em 3,4% em termos homólogos, segundo o índice de preços no consumidor (IPC) divulgado em agosto.