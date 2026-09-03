Gasóleo desce 4,8 cêntimos e gasolina aumenta 2,3 na Madeira

O gasóleo vai ficar mais barato na Madeira a partir de segunda-feira, enquanto o preço da gasolina volta a subir.

Entre 7 e 13 de Setembro, o gasóleo rodoviário terá uma redução de 4,8 cêntimos por litro, passando a custar, no máximo, 1,951 euros, de acordo com o despacho conjunto das secretarias regionais de Economia e das Finanças.

A descida aplica-se também ao gasóleo colorido e marcado, destinado à agricultura, cujo preço máximo baixa 4,5 cêntimos, de 1,538 para 1,493 euros por litro.

Já a gasolina super sem chumbo IO 95 sofre um aumento de 2,3 cêntimos, passando dos actuais 1,898 euros para 1,921 euros por litro.

O Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) mantém-se inalterado. Os novos preços entram em vigor às 00:00 de segunda-feira, 7 de setembro, nos termos da Portaria n.º 25/2022, de 26 de janeiro.