Rum da Madeira e Poncha no Spirit of Life Week 2026 em Bruxelas

A Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas vai marcar presença na Spirit of Life Week 2026, que decorre entre 7 e 10 de Setembro, em Bruxelas. Na mostra de bebidas representantes de Portugal vão estar o Rum da Madeira e a Poncha.

No cerne deste evento vão estar temas como a competitividade do sector europeu das bebidas espirituosas, os desafios do comércio internacional, a relação entre álcool e saúde e a protecção dos produtos com Indicação Geográfica. De acordo com nota à imprensa, vão participar no evento decisores políticos europeus, produtores e representantes dos sectores da hotelaria e turismo, contando com a participação do Comissário Europeu para a Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen e, ainda, de membros do Parlamento Europeu, e das Direções-Gerais da Agricultura e do Comércio da Comissão Europeia.

"No contexto em que vivemos, as decisões tomadas a nível europeu terão impacto directo na capacidade das empresas portuguesas de produção, exportação e criação de valor. Portugal precisa de estar presente nestas discussões e até de reforçar a sua voz. É fundamental encontrar equilíbrio, mas também defender o comércio internacional e proteger produtos que são indissociáveis dos seus territórios de origem", refere João Vargas, Secretário-Geral da ANEBE.

Portugal vai apresentar, além do rum da Madeira e da poncha, o Medronho do Algarve, Medronho do Sudoeste Alentejano e Licor de Ginja de Óbidos. O Secretário-Regional da ANEBE reforça que “esta iniciativa permite-nos levar o que de melhor as nossas regiões produzem e a versatilidade da nossa oferta. Para Portugal é essencial, proteger a origem, promover as exportações e assegurar condições para que possamos continuar a competir internacionalmente são dimensões complementares do mesmo desafio”.