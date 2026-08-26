O financiamento que estava previsto para a Estrada das Ginjas perdeu-se e o Governo Regional não tem, neste momento, uma alternativa financeira para avançar com a obra. Miguel Albuquerque revelou esta manhã, numa visita a vários trabalhos de limpeza de matos e beneficiação da Rede Viária Florestal no Chão das Aboboreiras, que o projecto chegou a estar enquadrado no PRODERAM, mas o arrastamento do processo judicial fez ultrapassar os prazos disponíveis.

“A Estrada das Ginjas é uma verdadeira vergonha. É a história de Portugal no seu melhor”, disparou o presidente do Governo Regional, deixando duras críticas às acções judiciais que impediram a concretização da intervenção.

Albuquerque garante que o projecto está concluído, mas que o financiamento “ficou perdido” enquanto o processo continua sem decisão judicial.

“O projecto está feito. Agora, o financiamento ficou perdido com essas brincadeiras”, afirmou.

O chefe do Executivo madeirense rejeita ainda que a intervenção colocasse em causa a Laurissilva. Pelo contrário, sustenta que um dos objectivos era precisamente promover a recuperação ecológica daquela área.

Segundo Albuquerque, a actual via foi aberta há mais de três décadas e não dispõe de condições adequadas de drenagem, fazendo com que, em períodos de precipitação intensa, a água desça pela estrada e provoque estragos.

O projecto do Governo pretendia corrigir essa situação através da criação de sistemas de drenagem e, simultaneamente, assegurar uma via alternativa de socorro ao concelho de São Vicente, particularmente importante em situações de incêndio.

A estrada teria ainda, segundo Albuquerque, uma componente de valorização turística e serviria de suporte à recuperação da vegetação indígena naquela zona.

O presidente do Governo não poupou críticas aos responsáveis pelas iniciativas judiciais que travaram a intervenção, embora não tenha identificado nomes.

“Qualquer indivíduo pode ir para tribunal, parar as obras e depois não é responsável por nada. Isto é uma total irresponsabilidade”, acusou.

Albuquerque considera que o caso demonstra a necessidade de alterar a legislação, defendendo que o actual quadro permite bloquear durante anos investimentos públicos sem que exista uma decisão em tempo útil.

E deixou claro que, neste momento, não existe perspectiva imediata para recuperar o projecto.

“Primeiro é preciso acabar o processo”, respondeu quando questionado sobre alternativas de financiamento.

O presidente recordou ainda que a Estrada das Ginjas fazia parte do programa eleitoral sufragado nas eleições regionais, considerando que o bloqueio judicial está a impedir a execução de uma opção política legitimada nas urnas.

“Está num tribunal qualquer a amarelar, ninguém decide nada, está há anos nesta brincadeira e São Vicente e a Madeira ficam prejudicados”, criticou.