Média da Euribor a três, seis e 12 meses volta a subir em setembro

A média mensal da Euribor a três, a seis e a 12 meses voltou a subir em setembro, mas com maior intensidade do que em agosto e mais acentuadamente no prazo mais longo.

Assim, a média da Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,922% em setembro, um máximo desde novembro de 2024 e mais 0,209 pontos que em agosto.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

A média da Euribor a 12 meses também avançou, para 3,247% em agosto, um máximo desde julho de 2024 e mais 0,293 pontos que no mês anterior.

No prazo mais curto, de três meses, a média da Euribor atingiu 2,635%, um máximo desde fevereiro de 2025 e mais 0,122 pontos que em agosto.

Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, o BCE tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.