PM agradece "incansável trabalho" de Guterres e manifesta confiança no multilateralismo

O primeiro-ministro português agradeceu hoje "o incansável trabalho" de António Guterres à frente das Nações Unidas (ONU), e defendeu a resposta multilateral de uma organização que classificou como "obra-prima".

Luís Montenegro discursou hoje perante a 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, a poucos meses de Portugal regressar ao Conselho de Segurança da ONU como membro não-permanente.

O chefe do Governo iniciou a sua intervenção, de cerca de 11 minutos, precisamente com um agradecimento ao atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres.

"Presto-lhe homenagem pelo incansável trabalho de dez anos na defesa da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e do multilateralismo", referiu.

Montenegro considerou que, "apesar de tudo", as Nações Unidas "são uma obra-prima política da humanidade" e manifestou confiança na resposta multilateral aos conflitos mundiais.

"A magnitude dos desafios que enfrentamos hoje exige respostas coletivas. A resposta mais coletiva é a resposta multilateral. E as Nações Unidas são, devem ser, devem continuar a ser o centro do sistema multilateral", apelou.

O primeiro-ministro voltou a defender, como já tinha feito na sua primeira intervenção neste fórum há dois anos, ser necessária uma reforma desta organização, de forma a torná-la "mais ágil e eficaz", alertando que tal depende sobretudo, dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

"Por isso temos, desde logo, de honrar os nossos compromissos financeiros. E temos de dotar as Nações Unidas dos meios adequados para que as missões de manutenção da paz, nas quais Portugal se orgulha muito de integrar, possam fazer a diferença nos sítios para onde são mobilizadas", defendeu.

O discurso perante a Assembleia Geral da ONU foi o último ponto de uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos de Luís Montenegro, que regressará ainda hoje ao final do dia a Portugal.