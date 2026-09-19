Trump quer criar força dedicada à IA e rejeita apelos para abradar o seu desenvolvimento

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que pretende criar uma "força dedicada" à inteligência artificial (IA) e reiterou que não aceitará nada que possa atrapalhar o desenvolvimento desta tecnologia.

Trump contesta as vozes e os pedidos, que se multiplicam, para abrandar o desenvolvimento da IA face às preocupações sobre a perigosidade desta tecnologia e disse que não vai "de forma alguma impedir ou travar o crescimento desta incrível indústria".

"Pelo contrário, vamos valorizá-la, ajudá-la e cuidar dela", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede Truth Social.

Nesse sentido, anunciou a criação de uma "Força de IA" baseada no modelo da United States Space Force, o sexto ramo das forças armadas que criou durante o seu primeiro mandato, sem especificar a sua natureza nem as missões que lhe serão atribuídas.

"Anunciarei muito em breve a nomeação de um 'tsar' da IA", acrescentou.

Grande defensor da inteligência artificial, o Presidente norte-americano, republicano, acusa os democratas de espalharem informações falsas sobre o tema com o objetivo de obter a "dizimação ou destruição" da IA, criticou várias vezes aqueles que alertam para os seus riscos e recusa regulamentação mais restritiva.

Isto apesar do apelo para abrandar o desenvolvimento desta tecnologia feito pelo co-fundador e presidente da Anthropic, Dario Amodei, ao qual se juntaram Elon Musk e Sam Altman (OpenAI).

Esta advertência surgiu após o aviso de Jacob Coxon, funcionário demissionário da Anthropic e antigo da OpenAI, sobre os perigos da IA para toda a humanidade e também de uma série de incidentes em que IAs saíram espontaneamente do seu ambiente confinado para ir à internet e atacar sites e plataformas.