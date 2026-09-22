Trump diz que não travará crescimento da IA agora com EUA "à frente" da China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que não vai travar o crescimento da Inteligência Artificial (IA), numa altura em que garante que o país vai "à frente" da China e de todos.

"Agora, vamos à frente da China e do resto do mundo, e vou manter essa posição! Não vou travar o crescimento de uma coisa que será maior que a Revolução Industrial ou que a própria Internet", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

A inteligência artificial será precisamente um dos temas que se prevê sejam abordados no encontro desta semana em Washington entre Trump e o Presidente chinês, Xi Jinping, no contexto da rivalidade estratégica entre as duas potências.

Em pleno debate sobre os riscos da Inteligência Artificial para a humanidade, e apesar dos alertas de diretores de empresas tecnológicas, a posição de Trump mantém-se firme.

"Seremos prudentes - para isso temos o Departamento de Justiça e outros organismos encarregados de fazer cumprir a lei, que estabelecerão limites, se necessário -, mas eu só vou incentivar a IA", disse.

Trump acusou de enganar o público aqueles que alertam para os perigos: "As mesmas pessoas que diziam 'todos estaremos mortos daqui a 12 anos devido ao aquecimento global' são as que agora dizem que a IA nos vai matar, que os robôs nos vão atacar e que é tudo um desastre".

Para o chefe de Estado norte-americano, "quem ganhar a corrida da IA, ganha!" e, por esse motivo, rejeita os pedidos de regulamentação para deter o desenvolvimento da Inteligência Artificial.

A proposta democrata de legislação sobre IA ficou paralisada devido à antecipação da pausa eleitoral na Câmara dos Representantes, medida impulsionada pelo presidente da câmara baixa do Congresso, o republicano Mike Johnson - e terá de aguardar pela próxima sessão, que só decorrerá após as eleições intercalares de 03 de novembro.