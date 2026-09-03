Bósnia detém cerca de 100 migrantes que tentava passar fronteira para a Croácia

Quase 100 migrantes do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão, que tentavam atravessar ilegalmente a fronteira entre a Bósnia e a Croácia, membro da União Europeia (UE), foram detidos, adiantou hoje a polícia bósnia.

Dois grupos de pessoas foram intercetados na quarta-feira quando tentavam atravessar ilegalmente a fronteira perto de Bistrica, no norte da Bósnia, segundo um comunicado da polícia.

Um dos grupos era composto por 40 paquistaneses e 23 bengaleses, segundo o comunicado das autoridades.

Numa operação separada, outros 33 migrantes, afegãos, bengaleses e paquistaneses, foram detidos na mesma zona, acrescentou o comunicado.

A polícia apreendeu duas embarcações que os migrantes utilizariam para atravessar o rio Sava, que forma uma fronteira natural entre a Bósnia e a Croácia, e identificou dois passadores.

A Bósnia fica na rota dos Balcãs, frequentemente utilizada por migrantes irregulares que procuram chegar à União Europeia.

Mais de 4.900 travessias irregulares de migrantes para a UE através da rota dos Balcãs foram registadas nos primeiros sete meses do ano, menos 26% do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com a agência europeia Frontex, de vigilância e controlo das fronteiras marítimas do espaço Schengen.