100 anos de exploração de petróleo venezuelano a privados dos EUA

Os Estados Unidos confirmaram hoje a concessão, por um período de 100 anos, de parte das reservas petrolíferas da Venezuela à empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), ficando o Departamento de Defesa norte-americano com 35% da empresa-mãe.

Ao abrigo do acordo alcançado entre a administração norte-americana, liderada por Donald Trump, e a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, a NABEP poderá explorar, durante um século, 17 campos petrolíferos com cerca de 65 mil milhões de barris de crude, o equivalente a aproximadamente um quinto das reservas venezuelanas.

Segundo a informação divulgada hoje pela Casa Branca, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos passará a deter uma participação de 35% na empresa-mãe da NABEP. Já o Departamento de Estado terá o direito de adquirir, ao preço de produção, 20% do petróleo extraído, destinado às reservas estratégicas norte-americanas.

O Governo republicano terá igualmente poder de veto sobre as nomeações para o conselho de administração da empresa.

A NABEP, liderada pelo empresário venezuelano Alejandro Betancourt, apresenta-se como a segunda maior produtora de crude da Venezuela, com uma produção superior a 200 mil barris por dia.

Betancourt foi alvo de investigações em Espanha, na Suíça e nos Estados Unidos por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal relacionadas com operações envolvendo a petrolífera estatal venezuelana PDVSA, acusações que sempre negou.

Com o novo acordo, a empresa pretende elevar a produção para mais de um milhão de barris de petróleo por dia.

A administração de Donald Trump, que na semana passada classificou o entendimento como um “acordo histórico”, defende que a operação permitirá aumentar a produção petrolífera e contribuir para uma redução dos preços da gasolina nos Estados Unidos.

Os preços dos combustíveis têm aumentado devido à guerra com o Irão, numa altura em que a evolução do custo da energia ameaça tornar-se um problema político para os republicanos nas eleições intercalares de Novembro.

A Casa Branca indicou ainda que a NABEP prevê investir quase 100 mil milhões de dólares, cerca de 86 mil milhões de euros, na recuperação da degradada infraestrutura petrolífera venezuelana.

A empresa deverá igualmente pagar aproximadamente 200 mil milhões de dólares, cerca de 172 mil milhões de euros, em impostos às autoridades venezuelanas ao longo dos próximos 25 anos.

Desde que os Estados Unidos capturaram e depuseram o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, em Janeiro, durante uma operação militar em território venezuelano, Washington tem assumido um papel determinante junto do Governo agora liderado por Delcy Rodríguez, tendo também restabelecido as relações diplomáticas com Caracas.

O acordo petrolífero, contudo, levantou dúvidas entre sectores que consideram que a administração Trump poderá não estar verdadeiramente empenhada numa transição democrática na Venezuela, apesar de esse ter sido um dos argumentos apresentados para justificar a captura de Maduro.