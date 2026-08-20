Flamengo de Jardim supera Cruzeiro de Artur Jorge nos 'oitavos' da Libertadores

O Flamengo, de Leonardo Jardim, bateu na quarta-feira o Cruzeiro, de Artur Jorge, por 2-1, no Maracanã, e qualificou-se para os quartos de final da Taça Libertadores em futebol.

Em encontro da segunda mão dos oitavos de final, e depois do 1-1 em Belo Horizonte, Samuel Lino, que atuou no Gil Vicente de 2019/20 a 2021/22, decidiu a eliminatória, com um golo aos 62 minutos, assistido por Pedro.

🇧🇷Flamengo 2x1 Cruzeiro🇧🇷



⚽️ Samuel Lino

🥾 Pedro (2)



🏆 Libertadores | Oitavas (ida: 1x1) pic.twitter.com/bWe9hoJSCJ — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2026

Antes, o 'Fla' tinha-se adiantado uma primeira vez, num grande golo do uruguaio Giorgian de Arrascaeta, aos 35 minutos, mas o Cruzeiro respondeu, já na segunda parte, aos 51, num espetacular remate do argentino Lucas Romero.

Dedico este gol do Arrascaeta a todos os antis da imprensa, que, fingindo demência ou imparcialidade, disseram nos “cara-a-cara” entre Flamengo e Cruzeiro, que, HOJE, Matheus Pereira é melhor que o uruguaio.



Pois HOJE vão dormir de cabeça cheia. De novo. pic.twitter.com/U7uksfAn4D — Antonio Tabet (@antoniotabet) August 20, 2026

Na parte final do encontro, depois do 2-1, o Cruzeiro ainda tentou resgatar novamente o empate, que atiraria a decisão da eliminatória para os penáltis, mas foi sempre o conjunto de Leonardo Jardim que esteve mais perto de ampliar a vantagem.

posso falar?



O ROSSI É FRACO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/UU7vg0mhH7 — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 20, 2026

Detentor do título, o Flamengo espera agora por adversário nos 'quartos', que sairá do confronto entre os colombianos do Tolima e os equatorianos do Independiente del Valle, que, na primeira mão, venceram na Colômbia por 1-0.

A formação do Rio de Janeiro já venceu a Taça Libertadores por quatro vezes, em 1981, 2019, sob o comando do português Jorge Jesus, 2022 e 2025, nesta última ocasião após vencer na final o Palmeiras, de Abel Ferreira, por 1-0.