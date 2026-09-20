Pêro resiste ao calor
Algumas centenas na Festa do Pêro, que hoje termina na Ponta do Pargo
Algumas centenas de pessoas marcam presença este domingo na 41.ª Festa do Pêro, na Ponta do Pargo, num dia de sol no extremo Oeste da Madeira.
O jovem produtor João Silva, da Quinta das Manias, reconhece que este ano "o sol, o calor e o vento danificaram parte da fruta", provocando a queda de pêros e reduzindo a produção. "Houve perdas, mas a qualidade da fruta que ficou é razoável", acrescenta.
Apesar das dificuldades, João Silva mantém a aposta na recuperação dos pomares, também afectados pelos incêndios dos últimos anos. "Estamos a criar cerca de 500 plantas enxertadas para renovar o pomar e aumentar a produção", explica, contando com a ajuda de um vizinho com experiência em enxertia.
A fruta que cai e continua própria para consumo é aproveitada para compotas, comercializadas pela Quinta das Manias. "É uma forma de aproveitar a fruta e de lhe dar valor", sublinha o produtor, que pretende fazer chegar o pêro da Ponta do Pargo aos supermercados.
A Festa do Pêro regressa este ano à Praça do Centro Cívico da Ponta do Pargo, abaixo da igreja paroquial, espaço que já acolheu no passado uma edição do certame.
Às 15h00 decorre a intervenção das entidades oficiais e a entrega de prémios aos agricultores e participantes no 5.º Torneio de Dominó, seguindo-se, às 15h30, o Cortejo Alegórico e Etnográfico. A animação prossegue com 4Litro, Yosi Pinto, Aoakaso – Tributo Xutos & Pontapés e Álvaro Florença & Banda.
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente em representação do presidente do Governo Regional.