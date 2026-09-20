Pêro resiste ao calor

Algumas centenas de pessoas marcam presença este domingo na 41.ª Festa do Pêro, na Ponta do Pargo, num dia de sol no extremo Oeste da Madeira.

O jovem produtor João Silva, da Quinta das Manias, reconhece que este ano "o sol, o calor e o vento danificaram parte da fruta", provocando a queda de pêros e reduzindo a produção. "Houve perdas, mas a qualidade da fruta que ficou é razoável", acrescenta.

Apesar das dificuldades, João Silva mantém a aposta na recuperação dos pomares, também afectados pelos incêndios dos últimos anos. "Estamos a criar cerca de 500 plantas enxertadas para renovar o pomar e aumentar a produção", explica, contando com a ajuda de um vizinho com experiência em enxertia.

A fruta que cai e continua própria para consumo é aproveitada para compotas, comercializadas pela Quinta das Manias. "É uma forma de aproveitar a fruta e de lhe dar valor", sublinha o produtor, que pretende fazer chegar o pêro da Ponta do Pargo aos supermercados.

A Festa do Pêro regressa este ano à Praça do Centro Cívico da Ponta do Pargo, abaixo da igreja paroquial, espaço que já acolheu no passado uma edição do certame.

Às 15h00 decorre a intervenção das entidades oficiais e a entrega de prémios aos agricultores e participantes no 5.º Torneio de Dominó, seguindo-se, às 15h30, o Cortejo Alegórico e Etnográfico. A animação prossegue com 4Litro, Yosi Pinto, Aoakaso – Tributo Xutos & Pontapés e Álvaro Florença & Banda.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente em representação do presidente do Governo Regional.