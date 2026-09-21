Lar Margô é a única ERPI da Madeira gerida por uma sociedade comercial

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta segunda-feira o Lar Margô, em São Martinho, uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com capacidade para 20 residentes.

Em funcionamento desde Fevereiro de 2024, o Lar Margô distingue-se por ser, segundo informação divulgada pela tutela, a única ERPI da Região Autónoma da Madeira gerida por uma sociedade comercial por quotas. A estrutura encontra-se licenciada e sujeita à fiscalização do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).

Durante a visita, Paula Margarido conheceu o modelo de acompanhamento aplicado aos residentes, que procura ter em conta a história de vida, os hábitos, as preferências e o grau de autonomia de cada pessoa.

“Nesta casa, somos todos família”, afirmou a administradora Cândida Carvalho, que acompanhou a visita juntamente com a também administradora Goreti Carvalho e outros elementos da direcção.

A instituição disponibiliza acompanhamento médico, enfermagem permanente, fisioterapia e reabilitação física, nutrição personalizada, gestão da medicação e apoio nas actividades da vida diária, serviços que são igualmente apresentados pela própria estrutura.

O Lar Margô acolhe residentes madeirenses, emigrantes regressados à Região e cidadãos estrangeiros que escolheram a Madeira para viver, desenvolvendo também actividades de envelhecimento activo, projectos intergeracionais e iniciativas de ligação à comunidade.

No final da visita, Paula Margarido salientou a importância de colocar a pessoa no centro dos cuidados prestados, particularmente no acompanhamento de idosos com diferentes graus de autonomia.