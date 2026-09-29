PTP questiona custos da estrutura do novo hospital presidida por Pedro Ramos

O PTP considera que “é importante saber o custo/benefício para o erário público” da Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira que é presidida pelo ex-secretário regional Pedro Ramos, pelo sugeriu que os partidos com assento parlamentar devem chamar aquele responsável para uma audição para “esclarecer todas as questões relacionadas com o trabalho” do referido organismo. A posição foi assumida pela líder deste, Raquel Coelho, através de uma nota de imprensa divulgada ao início desta tarde.

O PTP classifica a Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira como "secretaria sombra da Saúde". Um ano após a sua criação, o PTP entende que é necessário avaliar os custos do seu funcionamento, até porque aquela entidade tem “um presidente com estatuto remuneratório de gestor público, um assessor executivo, um secretário pessoal e um motorista, e pode contratar serviços externos”. “Todos os encargos são suportados pelo orçamento da Secretaria Regional de Saúde”, lembra o mesmo partido.