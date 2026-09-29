Previsão aponta para chuva na Madeira a partir da tarde

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de céu muito nublado no arquipélago da Madeira, tornando-se muito nublado a partir da tarde desta terça-feira, 29 de Setembro, período em que são esperados também períodos de chuva.

O vento será fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Sudoeste, soprando por vezes forte nas terras altas, onde poderá atingir os 40 km/h.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas zonas altas. No Funchal, os termómetros irão variar entre os 23 e os 28 graus Celsius, enquanto no Porto Santo as temperaturas deverão oscilar entre os 21 e os 28 graus.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a dois metros, enquanto na Costa Sul as ondas deverão ser de Sudoeste, com um a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar estará entre os 23 e os 25 graus Celsius.