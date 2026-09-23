Protecção Civil alerta para calor, tempo seco e risco de incêndio

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu, esta quarta-feira, um aviso à população devido à previsão de tempo quente e seco na Madeira, com temperaturas elevadas, baixa humidade relativa do ar e condições que podem aumentar o risco de incêndio rural.

De acordo com a informação divulgada, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma pequena subida das temperaturas nos próximos dias, associada ao estabelecimento de uma corrente de leste que transportará uma massa de ar quente e seco.

Para esta quinta-feira, 24 de Setembro, está em vigor aviso amarelo de tempo quente para todo o arquipélago. O vento deverá soprar fraco a moderado de leste e a humidade relativa do ar manter-se baixa, sobretudo nas terras altas. A Proteção Civil admite ainda a ocorrência de poeiras em suspensão.

As condições deverão manter-se na sexta-feira, 25 de Setembro, igualmente sob aviso amarelo, com tempo quente e seco, vento de leste e baixos valores de humidade, sobretudo nas zonas altas. O aviso meteorológico poderá mesmo ser prolongado até sábado.

A partir de sábado, 26 de Setembro, é esperada uma alteração do cenário, com a rotação do vento para oeste, descida gradual da temperatura e aumento da humidade relativa do ar.

Protecção Civil alerta para incêndios rurais

Entre os efeitos esperados, o SRPC destaca a possibilidade de ocorrência de incêndios rurais, num contexto meteorológico que poderá dificultar as operações de combate, bem como uma maior concentração de pessoas em áreas rurais e de lazer.

A Proteção Civil recomenda, por isso, cuidados acrescidos em espaço rural, nomeadamente evitando a utilização de equipamentos que possam produzir faíscas, como motorroçadoras, motosserras, rebarbadoras ou máquinas de soldar. Recorda ainda que as fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de Abril e 31 de Outubro.

Face às temperaturas elevadas, é ainda aconselhado evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor, reforçar a hidratação, reduzir o exercício físico ao ar livre e prestar especial atenção às crianças, idosos, grávidas e trabalhadores expostos ao calor.