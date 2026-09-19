Fé e tradição encontram-se hoje no mar do Caniçal

A tradicional procissão marítima em honra de Nossa Senhora da Piedade realiza-se esta tarde, no Caniçal, num dos momentos mais emblemáticos das festividades dedicadas à padroeira dos pescadores.

A concentração está marcada para as 14h30, junto à Igreja Nova, onde será formada a procissão. Meia hora depois, pelas 15 horas, terá início a procissão marítima, com a imagem de Nossa Senhora da Piedade a ser acompanhada por diversas embarcações.

A tradição, profundamente ligada à comunidade piscatória do Caniçal, leva todos os anos centenas de pessoas a acompanhar este momento de devoção, seja a partir das embarcações que participam no cortejo, seja junto à costa.

Gaiado devolvido a tempo da Festa da Senhora da Piedade Dois mil quilos do pescado apreendido foi novamente entregue aos pescadores

Este ano, a festa ganha ainda um sabor especial para a comunidade, depois dos quase dois mil quilos de atum-gaiado seco, apreendidos na segunda-feira a bordo de uma embarcação de pesca artesanal, terem sido devolvidos aos pescadores.

A devolução do pescado permite que o atum seja utilizado nesta tradicional, reforçando assim a ligação entre as celebrações e a actividade piscatória que marca a identidade do Caniçal.

Gaiado, o peixe que o sol transformou em tradição Fresco ou seco ao sol, o gaiado atravessou gerações e continua ligado à pesca e à gastronomia tradicional do arquipélago

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 às 12h00 - I Encontro de Mulheres Autarcas de Freguesias da Madeira, promovido pela delegação regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), com Rubina Leal, no Espaço Multiusos do Porto Moniz

- 10h00 às 18h00 - 2.ª edição da Maratona das Artes & Ofícios, promovida pelo IVBAM, no pátio do edifício do IVBAM, na Rua 5 de Outubro

- 10h00 às 20h00 - Green Market Madeira estreia-se na Ribeira Brava, na Nova Praça, Ribeira Brava

- 15h00 - Académico - Sp. Horta, da Divisão de Honra Nacional masculina, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

- 15h30 - Nacional - Famalicão, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 15h30 - Gil Vicente - Marítimo, da I Liga, no Estádio Cidade de Barcelos

- 16h30 - Iniciativa do JPP, junto à entrada da Praceta do centro cívico da Ponta do Pargo, Festa do Pêro, Ponta do Pargo

- 18h00 - Rentrée do Chega-Madeira com André Ventura, na Praia do Vigário, Câmara de Lobos

- 19h00 - Concerto Duo Bandonica com o projecto 'Fala-me de Música', no Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca

- 22h00 - 17.ª edição dos 'Concertos L', Nem Classic apresenta Tiago Nacarato, na Estalagem da Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional de Limpeza de Praia/Dia Internacional da Limpeza Costeira e Dia Mundial Dador de Medula Óssea

- Este é o ducentésimo sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam 103 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1571 - É criada a Capitania de N'gola, na costa atlântica de África, primeiro passo para a fundação da cidade de S. Paulo de Luanda, em 1576.

1761 - Alvará que determina que os "pretos" que trazidos da América, África e Ásia, passado o tempo que menciona, sejam considerados livres logo que cheguem aos portos do reino, sem outra formalidade mais que passarem-lhes nas respetivas alfândegas a competente certidão de terem nelas entrado.

1893 - A Nova Zelândia é o primeiro país a permitir o voto das mulheres.

1911 - Nasce o escritor inglês William Golding, Prémio Nobel da Literatura em 1983, autor de "O Senhor das Moscas".

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Travessia do Rovuma pela força expedicionária portuguesa a Moçambique. A África Oriental Alemã é invadida.

1931 - Morre, aos 69 anos, Aurélio da Paz dos Reis, comerciante e floricultor, pioneiro do cinema português.

1941 - II Guerra Mundial. Os alemães capturam a cidade de Kiev, Ucrânia.

1946 - A TAP inicia atividade comercial com a ligação Lisboa-Madrid, Espanha.

1952 - Os Estados Unidos negam a reentrada do ator Charlie Chaplin no país, depois de uma viagem a Inglaterra. Chaplin era acusado de subversão pelo Comité das Actividades Anti-americanas.

1956 - Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, Júlio de Almeida, Fernando Fortes e Elisée Turpin criam o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC).

1971 - É inaugurado o aproveitamento hidroelétrico da Fajã da Nogueira, na Madeira.

1975 - Toma posse o VI Governo provisório português, liderado por Pinheiro de Azevedo.

1985 - Morre, com 61 anos, o escritor e jornalista italiano Italo Calvino, autor de "O Escrutinador" e "Seis Propostas para o Próximo Milénio".

1988 - A canção "Yesterday", dos The Beatles, recebe, em Nova Iorque, o prémio Million-Air por ter sido difundida cinco milhões de vezes, na rádio.

1989 - Criação do Instituto Português do Oriente em Macau.

1991 - Descoberta de um corpo conservado durante 5000 anos no gelo de um glaciar, nos Alpes Austríacos.

1995 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro português a ocupar o cargo.

1996 - É constituída a Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisuais.

- O Prémio Secil de Arquitetura é atribuído a Álvaro Siza Vieira.

1999 - Chegam a Díli os primeiros soldados da Força Multinacional de Paz para Timor-Leste (INTERFET).

2000 - O judoca Nuno Delgado conquista o bronze, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália.

2003 - O caso FP-25 transita em julgado por o Ministério Público não ter recorrido para o Supremo Tribunal de Justiça.

2004 - Acaba o serviço militar obrigatório, dois meses antes do previsto, por despacho do chefe do Estado-Maior do Exército.

- Morre, com 71 anos, Eddie Adams, fotojornalista norte-americano, Prémio Pulitzer, autor da fotografia que revela o momento exato da execução de um prisioneiro vietcongue, pelo chefe da polícia de Saigão.

2005 - A Coreia do Norte e os Estados Unidos comprometem-se a respeitar mutuamente a soberania dos dois países. A Coreia do Norte promete desistir de todos os programas nucleares e regressar, logo que possível, ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

2006 - Três explosões em zonas de lojas, restaurantes e num hotel na instância balnear de Sharm el-Sheik, Egito, causam 88 mortos e mais de 100 feridos. Os ataques são reivindicados pela al-Qaida.

2007 - O projeto do Governo turco de incluir na nova Constituição um texto que autorize o uso do véu islâmico nas universidades provoca um violento debate sobre a questão na Turquia.

2011 - Morre, aos 60 anos, Fernando Monteiro, escritor e jornalista cabo-verdiano. Foi chefe de redação do "Novo Jornal Cabo Verde", diretor do jornal "Horizonte", diretor da Televisão de Cabo Verde e também do Jornal Expresso das Ilhas.

2014 - O dirigente independentista Alex Salmond anuncia a demissão de líder do Partido Nacional Escocês e de primeiro-ministro do governo autónomo da Escócia após a derrota no referendo sobre a independência.

2017 - Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abala a Cidade do México, capital do México, provocando várias centenas de mortos.

2018 - Coreia do Norte e Coreia do Sul assinam em Pyongyang um acordo militar que reduz a possibilidade de "choques entre os respetivos exércitos" na zona de fronteira. Acordam ainda em avançar com uma candidatura conjunta para os Jogos Olímpicos de 2032.

- Os taxistas iniciam um protesto em Lisboa contra a entrada em vigor, a 01 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.

- Morre, aos 84 anos, Arthur Mitchell, um dos primeiros bailarinos afro-americanos que se intitulava "o avô da diversidade".

2019 - Morre, aos 83 anos, Zine El Abidine Ben Ali, antigo Presidente da Tunísia, ditador deposto na Revolução de Jasmim de 2011.

- Morre, aos 106 anos, Marko Feingold, o mais antigo sobrevivente austríaco dos campos de concentração nazis.

2021 - O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, arquipélago das Canárias, entra em erupção.

- Portugal termina a participação nos Mundiais de canoagem de Copenhaga, na Dinamarca, com um total de cinco medalhas conquistadas, o melhor desempenho de sempre em Campeonatos do Mundo.

- Morre, aos 81 anos, Jimmy Greaves, antigo futebolista inglês, melhor marcador de sempre do Tottenham e campeão mundial com a Inglaterra em 1966.

2023 - A moção de censura do Chega ao XXIII Governo Constitucional de maioria absoluta liderada por António Costa é chumbada no parlamento com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre, abstenção do PSD, e votos a favor da IL e do partido proponente.

2025 - Parlamento aprova, na generalidade, a proposta de lei do Governo para reduzir a taxa do IRC até 17% em 2028, com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, Chega, IL, PAN e JPP.

- O atleta Pedro Pablo Pichardo sagra-se campeão mundial do triplo salto em Tóquio2025, Japão, no mesmo estádio em que alcançou o ouro olímpico em 2021, repetindo o triunfo de Oregon2022, Estados Unidos, ao vencer a final com 17,91 metros.

- Morre, aos 81 anos, Eduardo Batarda, artista plástico autor de uma vasta obra, em 2007, recebeu o Prémio Fundação EDP de Artes Plásticas e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso em 2019 - é também autor da decoração da estação de metro de Telheiras, em Lisboa, realizada entre 1994 e 1996.

PENSAMENTO DO DIA: