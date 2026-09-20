63 docentes da Região preparam-se para delegados de segurança

O Serviço Regional de Protecção Civil está a dinamizar uma acção de formação, destinada a 63 docentes de estabelecimentos de ensino da Região, destinada a reforçar a prevenção de riscos e a promoção de uma cultura de segurança nas escolas da Região. Os professores ficarão acreditados a desempenhar as funções de Delegado de Segurança e para a dinamização do projecto regional 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos'.

Esta iniciativa faz parte da preparação para o novo ano lectivo e divide-se em duas partes. A primeira fase decorreu no passado dia 11 de Setembro e que reuniu 145 docentes que se mantêm nas funções de Delegado de Segurança desde o ano transacto. No fundo, tratou-se de uma sessão para alinhar objectivos e preparar actividades para o ano lectivo.

Já na segunda fase estão empenhados estes 63 novos delegados, com vista a reforçar a rede de profissionais envolvidos na promoção da segurança e da prevenção de riscos em contexto escolar. A equipa formadora é composta por elementos do Centro de Formação e Treino em Emergência e Proteção Civil do SRPC; da Direção Regional de Educação; da Direção Regional da Saúde; da Divisão de Serviços do Consumidor; e da Associação Insular de Geografia.

"Os Delegados de Segurança assumem um papel fundamental na ligação entre a Proteção Civil e a comunidade educativa, contribuindo não apenas para a implementação das medidas de segurança contra incêndios nos estabelecimentos de ensino, mas também para a sensibilização de alunos, docentes e demais colaboradores, promovendo comportamentos preventivos e uma resposta adequada perante emergências", aponta nota da tutela.

No arranque da sessão formativa, o presidente da Protecção Civil destacou a importância do reforço da rede de Delegados de Segurança e do envolvimento dos estabelecimentos de ensino na construção de uma Região mais preparada.

A segurança começa na prevenção, e a escola tem um papel determinante na formação de cidadãos mais conscientes dos riscos e mais preparados para agir perante uma emergência. Richard Marques

Além disso, acrescenta que "os Delegados de Segurança são actores fundamentais do Sistema de Proteção Civil, pelo que importa valorizar o seu papel enquanto agentes da mudança e multiplicadores de conhecimento junto de toda a comunidade educativa". "Investir na Educação para o Risco é investir na segurança das nossas crianças e jovens, das suas famílias e, consequentemente, de toda uma comunidade que queremos cada vez mais resiliente", concluiu.

Por seu lado, os coordenadores do Projecto, professores Diogo Neves e João Lourenço, realçam que “a promoção de uma cultura de segurança é hoje um 'assunto vivo' no quotidiano das escolas, seja na questão da sensibilização e treino do Plano de Prevenção e Emergência, dos riscos naturais ou dos gestos que salvam vidas, num exemplo forte de articulação entre as instituições parceiras desde o início do projecto".