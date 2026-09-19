Bispo Auxiliar de Caracas celebra missa na Sé este domingo

O Bispo Auxiliar de Caracas, D. José Dionísio Gouveia, celebra missa, este domingo, dia 20 de Setembro, na Sé do Funchal. A celebração será pelas 18 horas.

O novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Caracas foi homenageado, esta semana, numa sessão evocativa no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico, de onde são naturais os seus pais.

A deslocação de D. José Dionísio à Madeira incluiu também uma celebração eucarística na Paróquia da Ribeira Seca, freguesia onde assentam as suas raízes familiares.