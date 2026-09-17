Trump vai receber Xi Jinping na chegada de visita aos Estados Unidos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai conceder ao homólogo chinês, Xi Jinping, a rara honra de o receber pessoalmente na próxima quarta-feira à chegada aos Estados Unidos, disse hoje uma autoridade norte-americana.

Uma cerimónia de receção com a presença de Trump está prevista na Base Aérea de Andrews, nos arredores de Washington, onde o avião presidencial chinês deverá aterrar por volta das 16:00 locais (21:00 em Portugal continental), segundo a mesma fonte.

É pouco habitual o Presidente norte-americano deslocar-se ao aeroporto para receber dirigentes estrangeiros, que geralmente encontra diretamente na Casa Branca.

Um dos precedentes mais recentes ocorreu durante a cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, há pouco mais de um ano.

Trump pretende assim receber Xi Jinping com todas as honras antes da visita à Casa Branca, marcada para 24 de setembro.

Não são esperados grandes avanços nem confrontos abertos durante o encontro, numa altura em que Washington e Pequim mantêm divergências em várias áreas, incluindo comércio, inteligência artificial e as relações da China com o Irão.

Os dois líderes procuram que a visita decorra sem incidentes apesar das divergências entre as duas potências.

Trump recebe o Presidente chinês num momento marcado pelo conflito no Médio Oriente e pela aproximação das eleições legislativas norte-americanas.