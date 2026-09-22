Trump critica "cobardes e traidores" que afirmam que EUA têm "poucas munições" face à guerra no Irão

O Presidente norte-americano criticou hoje os "cobardes e traidores" que afirmam que o país tem "poucas munições" devido à guerra com o Irão, desencadeada na sequência da ofensiva lançada de surpresa pelos Estados Unidos e por Israel.

"Aos cobardes e traidores agradaria dizer que os Estados Unidos têm poucas munições. Não é verdade", afirmou Donald Trump numa breve mensagem publicada nas redes sociais, algo que já afirmara ao discursar, momentos antes, na 81,ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Temos mais munições do que alguma vez poderíamos pensar em utilizar e, atualmente, estamos a fabricá-las a níveis nunca antes vistos", salientou o Presidente dos Estados Unidos.

As palavras de Trump surgem uma semana depois de o organismo oficial de controlo do Pentágono ter divulgado um relatório especial sobre a guerra no Irão que destaca um custo de quase 29.000 milhões de euros, juntamente com "défices estratégicos" no inventário de munições e "estrangulamentos" no reabastecimento das mesmas.

Contudo, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, afirmou em meados de setembro que não está preocupado com uma possível escassez de munições nos arsenais na sequência do conflito aberto no Médio Oriente.

"Não estou de todo preocupado. Estamos bem armados e preparados para qualquer contingência", concluiu.

O conflito teve um impacto significativo nos arsenais dos Estados Unidos, que passaram de cerca de 2.330 intercetores de mísseis Patriot antes do início da guerra para entre 759 e 827 em 27 de julho, segundo analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, segundo a sigla em inglês).