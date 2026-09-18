Barbra Streisand critica "ego desmedido" de Donald Trump

A cantora Barbra Streisand criticou o "ego desmedido" do presidente norte-americano, Donald Trump, face às suas ameaças de demolir o conhecido Kennedy Center, em Washington.

Num longo comunicado publicado no seu 'site' oficial, a cantora escreveu: "É fácil imaginar a minha indignação ao ver esta venerada instituição tornar-se objeto de uma disputa tão amarga por causa do nome e do ego desmedido de um único homem".

As declarações da cantora surgem depois de um juiz federal ter determinado, na quinta-feira, que a administração Trump deve notificar com pelo menos 30 dias de antecedência a intenção de demolir o Kennedy Center, em Washington.

Esta decisão surgiu um dia depois de o presidente norte-americano ter ameaçado demolir o edifício, por ter sido impedido de incluir o seu nome na designação do centro.

O juiz Christopher Cooper explicou que tal pedido visa "evitar qualquer confusão a este respeito, dados os acontecimentos mais recentes".

Na quinta-feira, foi divulgada uma imagem do fotógrafo Brendan Smialowski, da France Presse, que mostrava Donald Trump, através das janelas do avião presidencial Air Force One, a segurar um cartaz com o título "Demolição do Kennedy Center".

A cantora recorda que, em 1964, "após o chocante assassinato do Presidente John F. Kennedy, o Congresso aprovou uma lei que designava o Centro Cultural Nacional como um memorial vivo em sua homenagem".

E, desde então, o local - Kennedy Center for the Performing Arts - "consolidou-se como um dos grandes espaços culturais dos Estados Unidos", recordou Streisand. "Muitos dos atores, músicos, cantores e bailarinos mais conceituados do mundo têm-se apresentado nos seus palcos". Para a cantora, a instituição "simboliza a convicção da importância da arte para a vida democrática".

"Quando Donald Trump tentou pôr o seu nome ao lado do nome do Presidente Kennedy na fachada do edifício, a iniciativa provocou uma rejeição generalizada por parte dos artistas e de grande parte do público", recorda a cantora.

Posteriormente, um juiz federal determinou que o nome do Kennedy Center não poderia ser alterado sem uma lei do Congresso, o que levou a que o nome de Trump fosse retirado.

A contenda pelo protagonismo, porém, continuou e agora "um Trump totalmente derrotado anunciou o encerramento do Kennedy Center para realizar o que o conselho --- composto inteiramente por pessoas alinhadas com ele --- descreve como uma grande renovação. Curiosamente, quando o nome de Trump ainda constava no edifício, o encerramento não foi equacionado em momento algum!", escreve Barbra Streisand.

O Kennedy Center nasceu com o propósito de homenagear John Kennedy e de promover a sua afirmação de que a realização artística é a prova de uma sociedade livre.

Barbra Streisand conclui: "Eis mais uma razão pela qual é tão importante que os americanos exerçam o seu direito de voto nas próximas eleições intercalares!", referindo-se ao próximo sufrágio, no qual Trump poderá perder a maioria que detém atualmente no Congresso.