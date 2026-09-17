Guterres garante medidas contra incidentes nas escadas da ONU após episódio com Trump

O secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu ontem que "medidas adicionais" foram tomadas para evitar incidentes nas escadas rolantes da sede da organização, como o que envolveu o Presidente norte-americano, Donald Trump, há um ano.

"Tomamos medidas adicionais para garantir que quem passar por ali não interfira negativamente no funcionamento da escada rolante", disse Guterres numa conferência de imprensa antes da Semana de Alto Nível da Assembleia-Geral da ONU.

Guterres foi questionado sobre uma das principais controvérsias da última sessão do Debate Geral da ONU, quando as escadas rolantes pararam quando Trump e a primeira-dama, Melania Trump, as estavam a usar para chegar à sala onde decorria a reunião do ano passado.

Após ter que subir as escadas, o Presidente dos Estados Unidos classificou o incidente em Nova Iorque como "sabotagem" e pediu uma investigação ao incidente.

"É incrível que a Melania e eu não tenhamos caído de cara nas arestas afiadas destes degraus de aço. Só não foi porque estávamos a segurar o corrimão com força, senão teria sido um desastre", escreveu Trump na ocasião na sua rede social, a Truth Social.

A ONU, por sua vez, atribuiu a falha a um cinegrafista da própria equipa do Presidente, que terá ativado inadvertidamente o mecanismo de segurança do sistema.

Durante o seu discurso perante a Assembleia-Geral, o teleponto no qual Trump lia o texto também apresentou defeito.