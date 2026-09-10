Madeira quer levar Inteligência Artificial a 25% das PME até 2030

A Secretaria Regional de Economia apresenta na próxima quinta-feira, 17 de Setembro, partir das 9h30, no Colégio dos Jesuítas, a Agenda Regional para a Inteligência Artificial – Empresas (ARIA-Empresas), uma estratégia que pretende acelerar a adopção de Inteligência Artificial (IA) pelas micro, pequenas e médias empresas da Madeira.

A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, da directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, do chefe de Divisão de Digitalização, Inovação e Diversificação da DRCIS, Roberto Macedo Alves, e do director do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança, Martin Freitas.

A estratégia parte de um diagnóstico que aponta para uma forte predominância das microempresas no tecido empresarial madeirense, representando 86% do total, e para constrangimentos associados à reduzida capacidade de investimento em investigação, desenvolvimento e transformação digital.

A condição de região ultraperiférica, com um mercado de pequena dimensão, a distância dos centros de decisão e a escassez de profissionais especializados em tecnologia são outros dos desafios identificados.

De acordo com dados do INE e do Eurostat, actualmente apenas 9,4% das pequenas empresas portuguesas utilizam Inteligência Artificial, contra 17% na média europeia. Face a este cenário, a ARIA-Empresas estabelece como meta elevar para pelo menos 25% a percentagem de PME madeirenses que utilizam IA até 2030.

A estratégia prevê ainda ganhos de produtividade estimados entre 15% e 20%, procurando aproximar esta tecnologia sobretudo das micro e pequenas empresas e promover uma utilização mais informada, segura e responsável.

Durante a sessão será também apresentado o "dIArio do Empresário", um novo instrumento de apoio informativo às empresas madeirenses no âmbito da ARIA-Empresas, bem como o selo "Empresa IA Responsável Madeira".

A certificação, de adesão voluntária, pretende distinguir empresas que adoptem práticas de utilização ética e transparente da Inteligência Artificial e que cumpram as regras previstas no AI Act e no Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD).

A ARIA-Empresas é desenvolvida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, integrada na Secretaria Regional de Economia, e pretende contribuir para a diversificação, resiliência e competitividade do tecido empresarial regional através da inovação e da transformação digital.