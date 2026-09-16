França prolonga até ao final do ano ajudas devido à subida dos combustíveis

A França vai prolongar até 31 de dezembro os apoios destinados aos setores mais afetados pelo forte aumento dos preços dos combustíveis, anunciou hoje o governo, enquanto o Presidente Emmanuel Macron apelou à contenção dos preços.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, pediu especificamente aos seus ministros que mantivessem os auxílios aos pescadores, agricultores e empresas de construção.

Para os pescadores, o subsídio aos combustíveis passará de 25 para 35 cêntimos por litro, enquanto o setor da construção manterá uma ajuda de 20 cêntimos e os agricultores, uma de 15 cêntimos.

A decisão surge após protestos e bloqueios de depósitos de combustível realizados por pescadores, e face à crescente preocupação da população com o poder de compra e o abastecimento dos postos de combustível.

No Conselho de Ministros de hoje, Macron exigiu uma "mobilização total" do executivo para garantir o abastecimento e controlar os preços, segundo a porta-voz do governo, Maud Bregeon.

O executivo francês está também a estudar a flexibilização de algumas normas europeias para facilitar a atividade das refinarias.

Cerca de 10% dos postos de abastecimento enfrentam dificuldades no abastecimento de pelo menos um tipo de combustível, segundo o governo, que apontou que a maioria pertence à rede da TotalEnergies.