Trump usa dinheiros públicos para pagar anúncios de auto-promoção

O governo Trump reforçou sexta-feira o uso de dinheiros públicos na promoção do presidente, ao emitir um segundo anúncio na televisão em três dias e expandir os gastos com a emissão do primeiro para 443 mil dólares.

A Casa Branca sustenta que a publicidade é "serviço público", mas congressistas de ambos os partidos já a criticaram e questionaram a sua legalidade e adequação, dada a sua natureza política, a proximidade das eleições de novembro e o uso de dinheiro dos contribuintes.

O novo anúncio dura um minuto e exibe imagens do Monte Rushmore, com citações e partes do discurso de Trump no 04 de Julho.

O primeiro anúncio, com a duração de 30 segundos, que começou a ser exibido na quarta-feira, mostra Trump a falar sobre derrotar o comunismo, a elogiar a "maior redução de impostos da História" e a apelar à defesa da lei e da ordem e da polícia". Em fundo, o anúncio tem um coro a cantar "Love Me" repetidamente.

A Casa Branca defendeu na sexta-feira os anúncios, considerando que "não são claramente anúncios de campanha", uma vez que Trump não está no boletim de voto.

Na quinta-feira, vários congressistas democratas e republicanos criticaram os anúncios, com alguns a notarem que as leis proíbem o uso dos dinheiros dos contribuintes em ações de "publicidade e propaganda".

O senador republicano Thom Tillis considerou o anúncio "inadequado" e equiparou-o a algo de esperar do antigo primeiro-ministro húngaro de direita Viktor Orban.