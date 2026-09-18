Uma morte na estrada numa semana com 79 acidentes

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 79 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 11 e 17 de Setembro, dos quais resultaram 16 feridos ligeiros, um ferido graves e uma vítima mortal.

Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 33 acidentes e 11 feridos ligeiros registados durante o período em análise.

Seguiram-se Santa Cruz, com 12 acidentes, sem registo deferidos. Segue-se Machico com um total de seis acidentes.

Quanto à tipologia dos sinistros, foram contabilizadas 61 colisões, 14 despistes, um atropelamento e três acidentes denominados como "outros".

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 18 pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial, 12 detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, e um por condução com carta apreendida.