Uma morte na estrada numa semana com 79 acidentes
O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 79 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 11 e 17 de Setembro, dos quais resultaram 16 feridos ligeiros, um ferido graves e uma vítima mortal.
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Orlando Drumond , 11 Setembro 2026 - 16:52
Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 33 acidentes e 11 feridos ligeiros registados durante o período em análise.
Seguiram-se Santa Cruz, com 12 acidentes, sem registo deferidos. Segue-se Machico com um total de seis acidentes.
Quanto à tipologia dos sinistros, foram contabilizadas 61 colisões, 14 despistes, um atropelamento e três acidentes denominados como "outros".
No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 18 pessoas por crimes relacionados com a condução.
De acordo com a autoridade policial, 12 detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, e um por condução com carta apreendida.
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